LPL scandalo match fixing: indagini finite, arrivano le pesanti sanzioni

La scorsa settimana vi abbiamo riportato dello scandalo match fixing che ha coinvolto una formazione del campionato cinese di LoL: i Rogue Warriors. In particolare, un loro giocatore, Wei Yan.

Ora sono arrivate le sanzioni, molto pesanti proprio perché il campionato cinese non è nuovo a queste dinamiche: alla squadra è stata notificata una multa che ammonta a circa 422.000 Dollari. Questo per aver cercato di occultare in maniera fraudolenta la combine dei match.

Il comitato diplinare della League of Legends Pro League (LPL) ha annunciato la decisione alla fine di una lunga indagine sulle accuse mosse proprio contro l'ex jungler della squadra, Wang "WeiYan" Xiang appunto.

Il giocatore, in sostanza, è stato accusato di essersi messo d'accordo con gli avversari Dominus Esports e Victory Five per manipolare il risultato delle partite. Nonostante si sia proclamato innocente, gli è stata comunque comminata una sospensione di due anni non solo dalla scena competitiva ma anche dalla possibilità di creare contenuti. Quindi non potrà nemmeno streammare.

“Anche dopo un anno di ripetuti avvertimenti, alcuni hanno scelto di ignorare le regole che hanno portato a gravi conseguenze.”, hanno scritto i Rogue Warriors sulla loro pagina social Weibo (il Twitter cinese). "Condurremo inoltre ulteriori sondaggi interne e promettiamo di allontanare chiunque abbia partecipato direttamente o indirettamente a commettere tali violazioni".

La multa, per l'organizzazione, è derivata dal fatto che la stessa ha tentato di coprire la situazione per oltre un anno e si è mossa solamente dopo che un utente anonimo ha pubblicato in rete gli screenshot delle conversazioni.

Se la squadra avesse segnalato in anticipo la situazione fraudolenta, solo il giocatore sarebbe stato multato.