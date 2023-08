Luca 'Brizz' Brizzante bannato da League of Legends e da tutti i giochi Riot Games

Luca "Brizz" Brizzante è uno dei più celebri esponenti della community italiana di League of Legends: pro player titolato e streamer di successo, Brizz è un nome conosciuto tra i giocatori di LoL del nostro paese e non solo. Nelle scorse ore però Luca Brizzante è stato colpito da un duro provvedimenti disciplinare da parte di Riot Games.

Come riportato da Francesco "Deugemo" Lombardo su X "lo streamer italiano Brizz ha ricevuto nelle scorse ore da Riot Games un ban a tempo indeterminato su tutti i titoli del publisher e su tutti gli account attuali e futuri. È un provvedimento che non era mai stato attuato in Italia prima d'ora."

Una punizione dunque estremamente severa per Brizz, in passato toccata ad altri creator internazionali come Tyler1, ma mai applicata da Riot ad un giocatore italiano. Brizz dunque non potrà più giocare a League of Legends e nemmeno ad altri giochi di Riot Games come Valorant, essendo stato bannato "a tempo indeterminato" con i suoi profili attuali e senza possibilità di creare nuovi account in futuro.

I motivi che hanno portato a questo provvedimento disciplinare non sono chiari al momento e lo stesso Brizz non si è ancora espresso sui suoi profili social, nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.