Luca Ward cita ancora Splinter Cell e Sam Fisher su Instagram!

L'attore e doppiatore Luca Ward l'ha fatto di nuovo: dopo aver lanciato alcuni indizi nei mesi scorsi sulla sua pagina Facebook, Luca ha oggi usato le storie di Instagram per condividere una immagine di Sam Fisher tratta da un vecchio episodio di Splinter Cell.

La storia è ancora online e potete vederla sul profilo Instagram di Luca Ward, all'immagine non si accompagnano purtroppo parole o didascalie, fattore che rende decisamente difficile capire a cosa volesse alludere l'attore.

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Sam Fisher, con Splinter Cell 7 più volte rumoreggiato nell'ultimo anno ma mai svelato ufficialmente da Ubisoft. Non è escluso che Ward sia effettivamente al lavoro sul doppiaggio di Sam per il nuovo episodio della serie, che potrebbe essere annunciato all'E3 di giugno e far parte della lineup autunnale di Ubisoft insieme a Skull & Bones e l'altrettanto chiacchierato Watch Dogs 3.

Al momento però si tratta solamente di speculazioni e nonostante i tanti "indizi" disseminati da Luca Ward, manca ancora l'ufficialità del ritorno di Splinter Cell.