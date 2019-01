Luca Ward continua a stuzzicare i fan di Splinter Cell con un video di Pandora Tomorrow

Nel tardo pomeriggio di ieri l'attore e doppiatore Luca Ward ha aggiornato la copertina della sua pagina Facebook caricando una foto che contiene un rimando al logo di Splinter Cell. Poche ore fa Luca ha pubblicato anche un video backstage relativo al lavoro effettuato su Splinter Cell Pandora Tomorrow...

"Anno 2004.Lavorazione di #SplinterCell Pandora Tomorrow. Il doppiaggio era, è e sarà sempre un magico mondo di luci ed ombre..." da segnalare inoltre come rispondendo ad un commento sulla foto citata in apertura, il doppiatore abbia condiviso un video con la soundtrack del primo Splinter Cell.

Il fatto che Ward stia andando a "scavare nel passato" ha portato molti ad ipotizzare che il tanto rumoreggiato Splinter Cell 7 possa essere un remake di Tom Clancy's Splinter Cell o magari, a questo punto, di Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow.

Al momento si tratta in ogni caso solamente di speculazioni, Ubisoft non ha annunciato nulla riguardo il nuovo Splinter Cell e Luca potrebbe semplicemente aver deciso di condividere con il pubblico alcuni momenti della sua carriera, senza per questo aver effettivamente annunciato il ritorno di Sam Fisher.