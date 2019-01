Luca Ward, doppiatore di Sam Fisher, pubblica una foto di Splinter Cell: novità in arrivo?

Luca Ward è un famosissimo attore e doppiatore che non ha bisogno di presentazioni. Ha all'attivo innumerevoli ruoli in ambito cinematografico e televisivo, ma la maggior parte dei videogiocatori, in ogni caso, lo identifica con il personaggio di Sam Fisher, protagonista della serie Splinter Cell, al quale presta la voce fin dal primo capitolo.

La serie, come ben sapete, è ferma fin dal 2013, anno in cui Splinter Cell: Blacklist è arrivato su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Da allora non sono stati annunciati nuovi episodi, nonostante siano circolati innumerevoli rumor, anche nel recente passato. Ebbene, quest'oggi lo stesso Luca Ward ha aggiunto ulteriore carne sul fuoco pubblicando una nuova immagine di copertina sul suo profilo Facebook personale, che ha subito fatto volare in alto la nostra immaginazione. Come potete vedere nell'anteprima in cima a questa notizia, alle sue spalle si intravedono i tre iconici e inconfondibili punti verdi del visore di Sam Fisher.

Che stia cercando di dirci qualcosa? Potrebbe trattarsi di una piccola anticipazione in vista dell'annuncio di un nuovo capitolo, che i fan ormai attendono con ansia. Cosa ne pensate al riguardo?