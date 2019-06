Luca Ward doppierà Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 e sta lavorando a Splinter Cell?

Nei giorni scorsi abbiamo appreso con immenso piacere che Cyberpunk 2077, il nuovo ambizioso RPG Sci-Fi in prima persona sviluppato da CD Projekt RED, sarà interamente doppiato in lingua italiana.

Fino ad oggi non avevamo informazioni più dettagliate riguardo alla localizzazione nostrana del gioco, ma un post pubblicato dal celeberrimo Luca Ward su Facebook, una delle voci più rappresentative del doppiaggio italiano, lascia intuire un suo coinvolgimento nel progetto.

"Ogni volta che doppio Keanu Reeves mi sento... Immortale", è la forte dichiarazione che Ward ha pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale, prima di postare un'immagine nei commenti in cui ci invita a trovare le differenze tra il suo volto e quello di Johnny Silverhand, personaggio di Cyberpunk interpretato da Reeves che, in effetti, sembra trasudare onnipotenza da tutti i pori. Molti appassionati di cinema, inoltre, ricorderanno che l'attore italiano aveva già prestato la sua voce doppiando Neo di Matrix, impersonato dallo stesso Reeves.

Oltre a questo, Luca Ward ha anche voluto rincuorare quelli che ormai da svariati anni continuano - purtroppo invano - ad attendere il ritorno della serie stealth di Splinter Cell:

"E... Per quanto riguarda Sam Fisher. Non disperate", è quanto affermato dall'attore, che ha storicamente donato la sua voce al principale protagonista del franchise targato Ubisoft.

Sam Fisher, tecnicamente, farà la sua nuova apparizione in Tom Clancy's Elite Squad, ma di certo non è il ritorno in grande stile che i fan continuano a sognare. Vedremo se il prossimo episodio della serie verrà lanciato a breve dalla compagnia francse, magari in concomitanza dell'uscita di PlayStation 5 e Xbox Scarlett.