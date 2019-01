Luca Ward l'ha fatto ancora: pubblicata una nuova immagine di Splinter Cell

Luca Ward sembra averci preso gusto. Nelle scorse ore, il doppiatore di Sam Fisher ha stuzzicato ancora una volta i giocatori pubblicando una nuova immagine dedicata a Splinter Cell. Stavolta, l'ha fatto attraverso le storie di Facebook.

Tutto è cominciato due giorni fa, quando Ward ha caricato una nuova immagine di copertina per il suo profilo Facebook ufficiale, nella quale erano chiaramente visibili le tre luci verdi del visore di Sam Fisher. Nelle ore successive ha poi riproposto un vecchio video di repertorio del 2004, incentrato sulle sessioni di doppiaggio di Splinter Cell: Pandora Tomorrow. Non contento, Ward è tornato alla carica pubblicando nelle storie di Facebook l'artwork che potete visionare in apertura di notizia, ritraente il protagonista della saga stealth.

Non conosciamo i motivi che hanno spinto Ward a condividere tutto questo materiale legato alla saga di Ubisoft. Sono in tanti, ovviamente, a sperare che rappresenti il preludio all'annuncio di una nuovo capitolo di Spinter Cell, che manca dalle scene da quasi sei anni ormai. L'ultimo episodio, Blacklist, è infatti datato 2013. Non è escluso, in ogni caso, che possa trattarsi di un'iniziativa del tutto personale, scaturita da un improvviso attacco di nostalgia nei confronti di uno dei suoi personaggi più iconici.