Lucasfilm Classic Games: Zombies Ate My Neighbors e Ghoul Patrol in arrivo questa estate

Lucasfilm Games ha annunciato una collection denominata Lucasfilm Classic Games Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol, pacchetto che include l'omonimo gioco del 1993 e il suo sequel uscito nel 1994 sulle piattaforme a 16-bit.

L'attesa è finita! Lucasfilm Games ripropone due amatissimi cult: Zombies Ate My Neighbors, e il suo sequel, Ghoul Patrol! Gioca ai classici dell'epoca d'oro dei giochi a 16 bit con nuovissimi aggiornamenti e funzioni galleria mai viste prima.

Entrambi i giochi propongono interessanti novità tra cui la funzione di salvataggio, making of e galleria con artwork e bozzetti originali, music player per ascoltare tutti i brani della colonna sonora, obiettivi sbloccabili e supporto per la modalità co-op in locale.

Lucasfilm Classic Games Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol sarà disponibile dal 29 giugno su PC (via Steam e GOG), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in vendita in formato digitale al prezzo di 14.99 dollari, 12.49 euro in Europa. Al momento non è stata annunciata una edizione fisica ma chissà che Limited Run Games non possa farsi avanti per proporre questa collection in formato scatolato con vari bonus per i collezionisti. Due classici pronti a tornare a nuova vita, un must per chi li ha giocati all'epoca dell'uscita.