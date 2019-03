Lucasfilm Games sta per essere riportata alla luce da Disney?

Alcuni annunci di lavoro pubblicati da Disney fanno emergere il sospetto che la Compagnia sia intenzionata a "riportare in vita" Lucasfilm Games, conosciuta anche come Lucas Arts.

La celebre Software House, nota per le proprie iconiche avventure grafiche e per aver lavorato a giochi ispirati alla saga di Star Wars, aveva infatti cessato di operare nell'ormai relativamente lontano 2013. Tuttavia, sembra che ora questa possa ritornare ad essere operativa. A far emergere quest'ipotesi sono, come già sottolineato, alcune posizioni lavorative aperte da Disney sul proprio portale. Nelle schede di dettaglio di alcune di queste è possibile ritrovare inoltre riferimenti a "Playstation, Microsoft Xbox e Nintendo Switch". In alcune di queste si fa infatti diretto riferimento a "Lucasfilm Games". Tra i ruoli ricercati quelli di:

Producer (Lucasfilm Games)

Assistant Producer (Lucasfilm Games)

Brand Art Coordinator (Lucasfilm Games)

Brand Marketing Coordinator (Lucasfilm Games)

Associate Brand Art Coordinator (Lucasfilm Games)

Assistant Producer (Lucasfilm Games - Asia)

Associate Brand Marketing Manager (Lucasfilm Games)

Questo tipo di Posizioni sembrano rimandare per ora a necessità di tipo amministrativo, tuttavia, sembra che già nel 2017,fosse alla ricerca di professionisti del settore videoludico. Ad ora, tuttavia, nulla sembra essere stato ufficializzato e le ultime notizie sulla Software House riguardano la comparsa a sorpresa di alcuni Giochi Lucas Arts su Steam . Certamente si tratta di elementi quantomeno intriganti, ma per sapere con certezza se effettivamente ci sarà un futuro di qualche genere per Lucasfilm Games, purtroppo, non possiamo far altro che attendere pazientemente evetnuali dichiarazioni ufficiali in merito da parte della stessa Disney.