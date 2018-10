Lucasfilm richiede lo stop dei lavori su Apeiros, un progetto di remake di Old Republic

Forse è destino che un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic non veda mai la luce. Dopo la smentita dei rumor dello scorso anno relativi all'avvio di un simile progetto in casa Bioware, giunge per i fan una nuova delusione.

Lucasfilm ha infatti recentemente richiesto l'arresto dei lavori su di un ambizioso progetto di remake del titolo, condotto da Poem Studios.

Il Gruppo era intenzionato a realizzare un versione aggiornata di Star Wars: Knights of the Old Republic, da svilupparsi in Unreal Engine 4. Il progetto, denominato "Apeiron" ed avviato addirittura nel 2015, si presentava come decisamente ambizioso. Esso includeva infatti, oltre ad un potenziamento grafico, anche l'introduzione di alcune meccaniche originali.

Lucasfilm, nel richiedere uno stop di ogni attività connessa al progetto, evidenzia come causa una violazione del copyright relativo al marchio Star Wars. A darne notizia, tramite un tweet che vi lasciamo in calce, la stessa Poem Studios, che ha annunciato la cessazione di ogni lavoro relativo al titolo.

Il sito ufficiale di Apeiros non risulta più raggiungibile, ma, per avere un'idea dell'aspetto che avrebbe avuto il progetto una volta ultimato, potete utilizzare questo link.