Lucca Comics and Games 2022: ci saranno anche Dungeons & Dragons e Magic the Gathering

Oltre alla Casa dei player PlayStation Plus del Lucca Comics and Games 2022, nella cornice dell'importante evento toscano ci sarà anche Wizards of the Coast con tante sorprese su Dungeons & Dragons e Magic the Gathering.

Nel corso delle giornate in cui si terrà l'importante kermesse toscana, Wizards of the Coast presenzierà all'evento con due stand dedicati a Magic The Gathering e Dungeons & Dragons, organizzando tutta una serie di attività rivolte ai giocatori di lungo corso e agli appassionati di tutte le età con prodotti che hanno segnato la storia dei giochi di ruolo e dei giochi di carte collezionabili. Spazio anche ad ospiti ed eventi a sorpresa che coinvolgeranno gli spettatori del Lucca Comics and Games.

Lo stand di Dungeons & Dragons, ad esempio, darà modo ai fan della serie di scambiare quattro chiacchiere con Andrea Rossi, il Master of Masters tra gli esperti della vecchia scuola del GDR e del BECMI, le edizioni classiche di D&D. Verrà inoltre lanciara un'avvincente caccia al tesoro che spronerà gli appassionati a compiere alcune missioni per le strade della fiera, nei luoghi legati a D&D. Infine, presso l'area shop dello stand, sarà possibile acquistare il Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste di D&D, oppure ampliare la propria collezione con altri prodotti.

Lo Stand di Magic the Gathering aprirà invece una porta nella dimensione del celebre gioco di carte collezionabili con interventi come quello che coinvolgerà Sabaku no Maiku da sabato 29 a domenica 30 ottobre. Durante tutto il periodo della fiera, presso lo stand si potrà fare la conoscenza di tutta una serie di personaggi che supportano costantemente la community italiana di MTG, ivi compresa CaffeineLily.

I fan del card game saranno poi felici di sapere che presso lo stand di MTG dal Lucca Comics and Games 2022 si potranno scoprire tutti i segreti de La Guerra dei Fratelli, il nuovo set in uscita a novembre che porterà avanti l'arco narrativo iniziato con Magic The Gathering Dominaria Unita.