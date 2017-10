Lucca Comics & Games 2017: dove comprare i biglietti per la fiera, prezzi e info

Mancano, ormai, solo alcune ore all'apertura dei cancelli del: i prossimi giorni, fino alla chiusura della kermesse di domenica 5 novembre, sarà possibile provare ad acquistare in extremis i biglietti per l'ingresso alla fiera.

È infatti possibile usufruire ancora della modalità di acquisto online dal sito ufficiale di Lucca Comics & Games 2017: cliccando nell'apposita area dedicata ai biglietti, troverete il link alla prenotazione di ingressi singoli o abbonamenti.

I prezzi degli ingressi variano a seconda della tipologia di biglietto che si desidera acquistare: a tutti i seguenti prezzi seguirà un surplus di 1.50, valido per i diritti sull'eventuale prevendita. Ricordiamo che i bambini nati dal 1 gennaio 2008 avranno diritto all'ingresso gratuito, mentre la riduzione sul prezzo potrà essere applicata a tutti i possessori di CartaPiù, MultiPiù Feltrinelli o di un abbonamento alla stagione 2017-2018 della squadra di basket femminile Le Mura Lucca.

Giornalieri:

Mercoledì 1 novembre: 19.00 euro (Ridotto 17.00)

Giovedì 2 novembre: 17.00 euro (Ridotto 15:00)

Venerdì 3 novembre: 19.00 euro (Ridotto 17.00)

Sabato 4 novembre: 21.00 euro (Ridotto 19.00)

Domenica 5 novembre: 19.00 euro (Ridotto 17.00)

Abbonamenti per 2 giorni:

Mercoledì-giovedì: 27.00 euro

Giovedì-venerdì: 27.00 euro

Venerdì-sabato: 32.00 euro

Sabato-domenica: 34.00

Mercoledì-giovedì-venerdì: 41.00 euro

Giovedì-venerdì-sabato: 41.00 euro

Venerdì-sabato-domenica: 43.00 euro

Mercoledì-giovedì-venerdì-sabato: 55.00 euro

Giovedì-venerdì-sabato-domenica: 55.00 euro

Quanto è interessante?







3 Segnala Notizia Segnala Errori

65.00 euro.Avete già acquistato i vostri biglietti per? In caso contrario, siete ancora in tempo per la prevendita online con modalità, che vi permetterà di stampare comodamente a casa i tagliandi acquistati.