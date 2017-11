Lucca Comics & Games 2017: nuovi scatti dal padiglione di Activision Blizzard

A Lucca Comics & Games 2017 non poteva mancare la presenza di due publisher importanti come. Vi proponiamo alcuni scatti provenienti dai padiglioni delle due compagnie, in cui possiamo vedere le postazioni da giocodedicate a

Situato in piazza Santa Maria, nel centro storico di Lucca, lo stand Blizzard si presenta con diverse postazioni dedicata a Overwatch e Heroes of the Storm, senza dimenticare la locanda di Hearthstone situata nel baluardo adiacente.

Activision, dal canto suo, ha portato alla fiera due titoli di assoluto richiamo come Call of Duty WW2 e Destiny 2. In calce alla notizia potete vedere gli scatti dedicati alle postazioni PC (brandizzate Nvidia) del nuovo Fps Bungie, in cui i visitatori hanno potuto giocare alle varie modalità messe a disposizione.

Qualcuno di voi è andato a Lucca Comics & Games 2017 quest'anno?