Lucca Comics & Games 2017: Samsung porterà le sue migliori tecnologie alla fiera

: Con uno stand presente nel padiglione diparteciperà apermettendo ai visitatori di far toccare con mano le ultime novità tecnologiche prodotte dall'azienda.

Samsung sarà presente a Lucca con uno stand all’interno del padiglione di Everyeye.it, in Porta San Donato, come partner tecnico di riferimento e con diverse aree e postazioni pensate per far toccare con mano le sue ultime novità e per far vivere al pubblico un’esperienza da protagonista partecipando alla "vita" del padiglione con un’agenda di eventi ricca e coinvolgente.

"La presenza a Lucca Comics & Games 2017 testimonia ulteriormente il nostro impegno verso i consumatori, che vogliamo supportare al meglio in ogni momento della loro vita, in particolare quando vogliono vivere esperienze uniche legate alle loro passioni", ha dichiarato Martino Mombrini, Direttore Marketing Divisione IT di Samsung Electronics Italia.

"Quello dei videogiochi – e più in generale dell’intrattenimento – è un settore nel quale tutta l’azienda crede molto, nel quale portiamo da sempre innovazione e tecnologie all’avanguardia e che oggi presidiamo con l’offerta più completa del mercato, spaziando dai monitor curvi agli smartphone, passando per tablet e visori per la realtà virtuale. Anche questa nostra passione per questo mondo ci ha spinto dar vita alla nostra squadra di eSport, proprio per condividere con tanti altri appassionati le emozioni che questo mondo riesce a regalarci".

Nell’area Gaming Monitor i videogiocatori più appassionati potranno sfidarsi nei tornei di Overwatch, PlayerUnknown's Battleground e League of Legends in una delle 36 postazioni allestite utilizzando i Curved Gaming Monitor CFG73 che, ottimizzati per il pro-gaming, sorprenderanno per i colori estremamente realistici e una grande fluidità di gioco resi possibili dalla tecnologia Quantum Dot e da una refresh rate di 144 hz. I nuovissimi monitor CHG90 – unici nell’eccezionale formato 32:9 sul display 49” Ultrawide – equipaggiano per l’occasione i simulatori di guida di AK Informatica e grazie ad un tempo di risposta da 1MS e la tecnologia HDR (High Dynamic Range) forniranno agli appassionati delle auto da corsa un’ambiente dove dare sfogo al proprio desiderio di correre in pista.

Vista l’attenzione dedicata in questa edizione agli Heroes non potevano mancare i "Samsung Morning Stars". Il team ufficiale Samsung di eSport si allenerà ogni mattina presso lo stand e sarà impegnato in sessioni di coaching nelle quali i gamers più curiosi potranno interagire con il team e imparare nuovi "trucchi". I Samsung Morning Stars si esibiranno, inoltre, in sessioni di Showmatch, momenti di puro spettacolo a cui i visitatori potranno assistere durante la loro avventura nel padiglione.

Nell’area Disegno dello spazio dedicato ai dispositivi mobili sarà possibile incontrare e vedere all’opera alcuni Heroes del disegno fumettistico che animeranno lo stand Samsung nelle seguenti giornate:

1 novembre dalle 13:30 alle 15:00

2 novembre dalle 17:30 alle 18:30

3 novembre dalle 17:00 alle 18:30

4 novembre dalle 15:30 alle 17:00

5 novembre dalle 17:00 alle 18:00

Con questi Comics Heroes sarà possibile provare l’esperienza del disegno su Samsung Galaxy Note8 e Galaxy Tab S3, a mano libera o utilizzando la nuova S-Pen, e crearecon loro un fumetto personalizzato, oppure rilassarsi colorando un mandala tramite l’App Samsung Penup.



Nell’area Gioco su device mobili sarà invece possibile incontrare i famosi YouTuber e streamer Attrix, IlDuca e Bloor95. Il 2-3-4 novembre si sfideranno e sfideranno i loro fan e gli appassionati di Hearthstone in una serie di mini eventi dedicati alla community. Nell’area sarà anche presente una postazione composta da Samsung Galaxy S8 con DeX e Galaxy Tab S3, con la quale sarà possibile toccare con mano tutte le potenzialità dei dispositivi Samsung per il gaming in mobilità



Nell’area VR, infine, si potrà vivere in prima persona la magia della realtà virtuale grazie a una seduta dinamica e alle tre poltroncine pensate per provare il nuovo Gear VR con controller. Molte delle attività che avranno luogo all’interno del padiglione di Everyeye.it saranno inoltre trasmesse in live streaming sui nostri canali YouTube e Twitch.