Lucca Comics & Games 2017: una valanga di foto per i cosplayer della fiera

Continua il nostro reportage fotografico da: dopo avervi mostrato gli scatti deidi, in questa notizia vi alleghiamo le fotografie dei cosplayer presenti all'evento. Le trovate a fondo pagina.

Per molti giocatori e appassionati provenienti da tutta Italia, la fiera di Lucca è sempre la migliore occasione per sfogare la propria creatività con l'arte del cosplay, impersonando per qualche giorno i panni di tutti quegli eroi e personaggi che abbiamo conosciuto nei mondi dei videogiochi, dei fumetti, della televisione e del cinema.

In calce alla notizia trovate le nostre foto scattate a Lucca Comics & Games 2017, in cui potete vedere alcuni dei cosplayer presenti alla fiera. Qual è il vostro costume preferito?