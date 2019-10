Lucca Comics&Games 2019: tutti gli appuntamenti dedicati al gaming competitivo

Come sappiamo, tra pochi giorni prenderà il via la nuova edizione del Lucca Comics & Games. A fianco dei grandi appuntamenti dedicati allo sconfinato universo dell'intrattenimento, sarà dato grande risalto anche all'esport.

Le finali live della Quake Pro League Stage, la Eurocup di League of Legends e il Xiaomi 5G Mobile Brawl dedicato a Brawl Stars saranno i tre appuntamenti dei cinque giorni di Fiera all’interno della Esports Cathedral, nel suggestivo scenario dell’Auditorium San Romano, a Lucca Comics & Games.

Sono attesi a Lucca Comics & Games i top player della scena mondiale, pronti a sfidarsi nella Esports Cathedral. Gli Italian Esports Open by VODAFONE di ESL dunque, approdano nuovamente nella città Toscana con finali internazionali, panel e tornei in esclusiva all’interno di una location unica e invidiata in ogni altra parte del mondo.

Presentatore della manifestazione sarà John "JoRoSaR" Sargent, Host e Caster di riferimento del panorama internazionale e volto noto degli eventi ESL, già presente alla scorsa Milan Games Week.

Dal 30 al 31 ottobre un nuovo evento di rilevanza internazionale farà il suo esordio all’interno del panorama esport italiano: la neonata ESL EuroCup di League of Legends, infatti, avrà la sua prima finale a Lucca Comics & Games trascinata dalla telecronaca di Sarengo, Slimo e Deugemo. Dalla fase dei “Playoff Online” - a cui hanno partecipato 8 squadre dei principali campionati ESL nazionali - si sono qualificati 3 team: Euronics Gaming (GER), Devils.one (POL) e Defusekids (BEL), che si confronteranno con i Samsung Morning Stars ammessi alla finale grazie alla vittoria nella Summer Season dell'ESL Vodafone Championship.

Al termine degli incontri si terranno degli showmatch con Paolocannone e il Team MOBA ROG che, insieme ad alcuni rappresentanti dei Samsung Morning Stars, coinvolgeranno il pubblico facendoli giocare sul palco.

Il 1 novembre, riflettori accesi invece sul mondo Mobile, con il Xiaomi 5G Mobile Brawl, Torneo ad invito di Brawl Stars, per mettere l’esperienza del 5G a disposizione dei player, che avranno la possibilità di utilizzare il Mi MIX 3 5G di Xiaomi, il primo smartphone 5G ufficialmente venduto sul mercato italiano.

Durante le fasi finali, ESL ha invitato a partecipare i migliori giocatori della scena italiana che si sfideranno in appassionanti partite con il commento di due top influencer, Grax e Nemos, e l’analisi di Yggdrasil che a fine torneo inviteranno il pubblico a giocare sul palco insieme a loro.

Sabato 2 e domenica 3 novembre, i migliori giocatori si sfideranno all’evento live della Quake Pro League per le finali dello Stage 1, prima tappa dei tornei internazionali di Quake. Il campionato iniziato con il QuakeCon 2019 è composto di fasi online e fasi dal vivo, si concluderà ai Quake World Championship 2020. La tappa italiana – presentata da Punka, AKirA e HAL – andrà in scena proprio a Lucca e assegnerà ai vincitori un montepremi di 65.000 €.

A competere nei vari Stage saranno 24 giocatori, tra loro anche il campione mondiale Marcel "k1llsen" Paul e il rappresentante italiano, Marco “Vengeur” Ragusa.

All’ interno della Cattedrale si terranno anche Panel ed altri appuntamenti, tra cui l’incontro dedicato a Call of Duty, in cui un membro dello Studio “Infinity Ward” racconterà il grande lavoro tecnico e creativo del team dietro a uno dei titoli più attesi dell’anno.

Il 1 novembre, inoltre, sarà possibile assistere live alla cerimonia d’apertura della Blizzcon 2019, presentata e commentata da Marco Merrino.

Le attività di ESL continueranno, dentro e fuori la Cattedrale, nell’Esports Village e nelle altre aree Vodafone. Tante le iniziative: dalla possibilità di sfidarsi e giocare ai titoli gaming più in voga del momento a quella di incontrare il famoso gaming influencer GiampyTek che condividerà la sua passione per il gaming dal palco della Cattedrale il 1 novembre alle 16.30.

Inoltre, il 2 novembre alle 16, i fan più sfegatati di GiampyTek potranno partecipare all’esclusivo Meet&Greet e vincere due t-shirt autografate da lui.

Le sorprese per il pubblico di Lucca non finiscono qui. Presso l’area Vodafone dell’esport Village durante i giorni della manifestazione, alcuni clienti Vodafone avranno l’opportunità di attivare gratuitamente per sei mesi Vodafone Power Gaming, la prima offerta dedicata interamente ai gamer che consente di vivere la propria passione con la massima libertà, senza consumare i Giga della propria offerta base.