Lucca Comics & Games 2019: tutti i videogiochi protagonisti del festival

Mai così tanti e mai così importanti i titoli presenti a Lucca Comics & Games, che celebra per l’ennesimo anno consecutivo la presenza del videogioco nel migliore dei modi, consolidando la partecipazione di questo importante medium.

Call of Duty Modern Warfare, soldati per un giorno.

Il grande ritorno di Call of Duty alla guerra moderna si celebra a Lucca Comics & Games in maniera unica, con il baluardo San Regolo che si trasformerà per cinque giorni in un enorme campo di addestramento militare. Presenti sul baluardo due carrarmati nei quali sarà possibile entrare. Saranno inoltre predisposte alcune piazzole di tiro, tramite le quali misurare la propria abilità da cecchino con fucili soft-air di precisone, calibrati in piena sicurezza per il pubblico. Per chi vorrà provare il videogioco saranno disponibili numerose postazioni PS4 nella casermetta e il container NVIDIA con postazioni PC. Ma l’esperienza non finisce qui, visto che nel sotterraneo sarà possibile vivere appieno l’esperienza ludica in prima persona, cimentandosi in un percorso di addestramento a tempo, dove con armi soft-air alla mano, bisognerà muoversi lungo un tracciato tra sagome da colpire e ostacoli da superare.

Tra gli appuntamenti da non perdere: 30 ottobre 2019 – 10:30 Auditorium San Romano – Panel Pubblico “Call of Duty Modern Warfare, tra finzione e realtà” (intervengono Bernardo Antoniazzi di Infinity Ward e Caludio Spinelli ex-Incursore Col. Moschin).

FERRARI, tra arte e eSport

Emozioni ad alta velocità e tantissima arte presso la ‘Casa del Boia’, dove Ferrari festeggerà i 90 anni della Scuderia unendo arte e eSport in un'attività perfettamente integrata alla natura del Festival. Saranno infatti esposte le 'cover art' della Scuderia Ferrari per la stagione 2019 di Formula 1 realizzate da 14 diversi artisti. In più sarà possibile cimentarsi in sessioni di hotlaps al simulatore grazie a 10 postazioni di gioco posizionate all'interno della location e ai suggerimenti dei piloti ufficiali del team eSport della Ferrari Driver Academy. I tempi migliori verranno poi premiati con la variant della cover Monza 2019, in esclusiva per Lucca Comics & Games. Ad accogliere i fan un circuito iconico del motorsport: dal Mugello a Imola, passando da Silverstone, Spa e l'immancabile Monza. Il 2 e 3 novembre inoltre, saranno presenti i piloti ufficiali del team eSport della Ferrari Driver Academy: David Tonizza, Amos Laurito, Gianfranco Giglioli. I piloti saranno a disposizione del pubblico per consigli e suggerimenti su come migliorare le proprie performance di guida al simulatore. Il padiglione sarà visitabile tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00

Cyberpunk 2077, ciak si gioca

In un’edizione nella quale il claim è “Becoming Human” non poteva certo mancare Cyberpunk 2077, una delle produzioni più attese del prossimo anno. Gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno preparato un’apposita sala cinema dove verrà mostrata una lunga sessione di gameplay per la prima volta con il doppiaggio in italiano.

Gli appuntamenti da non perdere: tutti i giorni, dalle 09.00 alle 19.00 in Piazza Santa Maria

Nintendo, sotto il segno del divertimento

Come ogni anno Nintendo sarà presente a Lucca Comics & Games 2019 in Piazza Bernardini, stavolta con un doppio padiglione; il primo dominato dai titoli della grande N, tra cui “Pokémon Spada” e “Pokémon Scudo”, i nuovi videogiochi dei mostriciattoli tascabili per Nintendo Switch in arrivo il 15 novembre 2019, ma anche “Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020” in uscita l'8 novembre 2019 e “Luigi's Mansion 3”, che sarà disponibile proprio durante i giorni di fiera, dal 31 ottobre. Il secondo padiglione sarà invece interamente dedicato alla novità “Ring Fit Adventure” il gioco di fitness per Nintendo Switch che consente di fare esercizi e rimanere in forma giocando, immersi in un colorato mondo fantasy. Entrambi i padiglioni sono aperti tutti i giorni, dalle 09.00 alle 19.00.

Borderlands 3 sfila per la città

Atteso per sette lunghi anni e finalmente disponibile, “Borderlands 3” sarà giocabile per tutta la durata del Festival all’interno di un container totalmente brandizzato, sulla cortina delle mura nell’area The Citadel vicino a Piazza Vittorio Emanuele II Ma il gioco non è l’unico momento di intrattenimento. Il 1 novembre alle 14.00 è prevista, con partenza dall’area container, la “Borderlands 3 Parade” sfilata dedicata ai cosplayer di Borderlands capitanata da Leon Chiro, uno dei più famosi cosplay al mondo, aperta anche al pubblico non cosplay, visto che nei minuti precedenti alla partenza verranno distribuite gratuitamente speciali maschere “Borderlands 3” per chi vorrà seguire il corteo. Altro importante appuntamento è fissato per sabato 2 novembre alle 17.00 con la cosplayer Giada Robin presente sempre nell’area container in versione Mad Moxxi che realizzerà l’unboxing di una loot chest di Borderlands 3 e si presterà per una sessione di autografi.

Sony con PlayStation Now, PlayStation Gear e un tributo a Death Stranding

Sony Interactive Entertainment Italia sarà presente con uno stand in Colonna Mozza, per raccontare “PlayStation Now”, il servizio esclusivo di giochi in abbonamento basato su Cloud che mette a disposizione oltre 700 titoli per un’offerta aggiornata di mese in mese. Presente anche un’area PlayStation Gear, lo store dedicato al merchandising PlayStation dove sarà possibile fare scorta dei memorabilia ufficiali. Per celebrare l’attesissimo Death Stranding, il capolavoro di Hideo Kojima, Sony Interactive Entertainment Italia dedicherà al gioco un’opera di 4 metri realizzata con una tecnica combinata di pennello e spray, da due talentuosi street artist: Solo e Diamond. L’opera sarà anche simbolo di connessione, visto che il pubblico di Lucca potrà lasciare la propria impronta della mano nella parte posteriore, dando vita a una mappa di interconnessione dell’intera community PlayStation. Lo stand sarà visitabile tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00.

Blizzard, novità dalla California

Appuntamento imperdibile per i fan di Blizzard è quello del 1 novembre, a partire dalle 18.30, nella Esports Cathedral in Piazza San Romano, dove tutti gli appassionati potranno assistere in diretta dall’Anaheim Convention Center in California alla cerimonia di apertura dell’evento BlizzCon 2019, con tutte le novità 2020 sui titoli di casa Blizzard: World of Warcraft, Overwatch, Starcraft, Hearthstone, Diablo e Heroes of the Storm. Sempre a proposito di Blizzard, domenica 3 novembre alle 13.45 andrà in scena la “Heroes After All” - parata realizzata in collaborazione con ESL e Casual Gamer con partenza dall’Area Palco Baluardo San Donato.

BANDAI NAMCO, moltissime anteprime

BANDAI NAMCO Entertainment conferma come ogni anno il presidio della Casermetta San Paolino, area nella quale il publisher nipponico offrirà ai propri visitatori la possibilità di giocare, per la prima volta in Italia, ad una serie di attesissimi titoli tra cui “Dagon Ball Z Kakarot”, “One Piece Pirate Warriors 4”, “One Punch Man: A Hero Nobody Knows” e “My Hero One’s Justice 2”, tutto questo all’interno di un’area completamente brandizzata e decisamente ‘a misura di fan’. Appuntamento Tutti i giorni, dalle 09.00 alle 19.00.

ESL - Esports Cathedral, professionisti in cattedrale

Saranno tantissimi e di alto livello i tornei che tutti i giorni troveranno spazio all’interno della ‘cattedrale’, luogo per eccellenza dello sport elettronico professionistico a Lucca. Previsti nei cinque giorni di Festival importanti finali di tornei, tra cui la neonata ESL EuroCup di League of Legends che assegnerà il titolo di campione europeo, l’evento live della Quake Pro League per le finali dello Stage 1, prima tappa dei tornei internazionali di Quake, e per il mondo Mobile il Xiaomi 5G Mobile Brawl, torneo ad invito di Brawl Stars

eSport Palace, lo sport elettronico per tutti e oltre

L’eSport per tutti si trova presso lo storico padiglione della ‘Cavallerizza’, perla di Lucca Comics & Games. L'area riproduce un eSport bar con postazioni PC gaming e console che i visitatori della fiera potranno affittare a tempo per giocare ai videogame più popolari; inoltre la presenza del bar interno offrirà un'ottima occasione per una pausa. Un’ampia superficie è totalmente dedicata alla ‘Gilette Bomber Cup’ uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, realizzato in collaborazione con PG Esports. L’evento Gillette, è arricchito dalla presenza di molti ospiti tra cui i più famosi youtuber italiani come Cicciogamer89, J0K3R e Los Amigos.

Tra i vari stand, sono previste 8 postazioni PS4 dove si svolgeranno 3 tornei giornalieri a premi, di PES2020 e un torneo giornaliero di Tekken7. La competizione non finisce qui! Venerdì 1 novembre si terrà un entusiasmante torneo di Rocket League 3vs3, dove i migliori team si sfideranno per la conquista della competizione.

Sabato 2 novembre, la splendida cornice di Lucca Comics & Games, sarà ancora protagonista con la tappa Dojo del campionato del mondo Tekken World Tour 2019, che vedrà sfidarsi i migliori combattenti e Pro player del titolo di Bandai Namco. Si conclude domenica 3 novembre, giornata dedicata al calcio, con un torneo di PES2020.

Altra attività di rilievo la tappa della “Wildcard Italiana” del campionato Logitech G Challenge di Logitech G insieme a McLaren Shadow dove i campioni delle quattro ruote virtuali si misureranno in avvincenti gare.

Videogame District

Sperimentazione pura a tema videogiochi ma non solo, questa l’essenza del Videogame Distric, nel padiglione San Donato. Moltissimi i brand presenti all’interno dell’area, dove tra gli altri spiccano Corsair e Republic of Gamers by ASUS, oltre a Gigabyte, Sapphire, Sharkoon e Riotoro. Sempre all’interno del padiglione sarà presente la versione videoludica di “Magic: The Gathering Arena”, che trasforma in videogioco il celeberrimo trading card game.