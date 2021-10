Lucca Comics & Games 2021: Pokémon e Valorant nel programma dell'evento

Nel corso del pomeriggio sono stati confermati gli appuntamenti che si potranno seguire all'interno dell'Area Gaming al Lucca Comics & Games 2021, l'evento annuale che dedicherà grande attenzione al mondo dei videogiochi.

In ciascun giorno della fiera, presso l'Auditorium San Romano (il cui nome sarà Esport Cathedral per tutta la durata dell'evento), verranno ospitati gli Italian Esports Open. La competizione partirà il 29 ottobre alle ore 13:00 con il watch party del Solo Crank Arena, torneo di Fortnite Capitolo 2 al quale prenderanno parte i giocatori più forti del nostro paese.

Il secondo giorno della fiera verrà dato ampio spazio al mondo dei Pokémon grazie all'iniziativa Pokémon Lucca Party, la quale prenderà vita alle ore 11:00 e ospiterà la community di Pokémon Millennium, tornei di Spada e Scudo, spettacoli e tanto altro.

Nel corso del terzo giorno ci si concentrerà invece su RIOT Games, il team di sviluppo di League of Legends e Valorant. Dalle ore 10:00 si terrà la finale del Lucca Baron Battle di LoL, invece dalle 14:00 si potrà assistere al Lucca in Range, dedicato in questo caso a Valorant e alle finali che vedranno protagonisti AR Esport ed EasyTarget (evento che verrà trasmetto anche in diretta straming). Tra i vari spazi dedicati ai titoli RIOT si parlerà anche di Arcane, la serie TV a tema LoL in arrivo su Netflix il prossimo 7 novembre 2021 di cui i partecipanti alla fiera potranno ammirare schizzi, bozzetti e artwork. A proposito di arte, sempre nella terza giornata della fiera si potrà assistere ad una performance in diretta di Alice Pasquini, street artist che dedicherà un'opera a League of Legends Wild Rift.

Il quarto ed ultimo giorno sarà invece dedicato ai titoli mobile grazie al Clash Royale Showdown, il cui inizio è fissato alle ore 12:00 e permetterà di assistere a tre grandi match: uno tra giocatori professionisti, uno tra influencer e il terzo tra i vincitori dei primi due.

Vi ricordiamo anche Bandai Namco sarà presente al Lucca Comics & Games 2021, fiera che si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre 2021.