Lucca Comics & Games 2022: svelato l'itinerario all'insegna di Dungeons & Dragons

Il programma di Wizards of the Coast per il Lucca Comics & Games con Magic the Gathering e Dungeons & Dragons prevede un vero e proprio itinerario a tema D&D con tante attività da svolgere e un ricco programma che prevede fumetti, oggetti, giochi, accessori e libri.

Gli appassionati di Dungeons & Dragons che si recheranno a Lucca per visitare gli stand della kermesse toscana avranno l'opportunità di vivere delle esperienze uniche. Il team di Wizards of the Coast ha infatti ridisegnato la mappa del Lucca Comics & Games come un'enorme plancia di gioco costellata da un altissimo numero di licenziatari ufficiali del gioco di ruolo fantasy più famoso di sempre.

L'itinerario a tema D&D condurrà i fan attraverso gli oggetti più iconici del marchio ufficiale di Dungeons & Dragons, con tantissime novità ed esperienze da condividere con gli altri patiti del GDR nella cornice degli stand e dei padiglioni della fiera, seguendo idealmente un percorso che correrà lungo le mura storiche di Lucca.

WIZARDS OF THE COAST → Carducci

WINNING MOVES – D&D board games - Winning Moves → Carducci

POLINIANI – D&D accessori, (gift & stationery) - Poliniani x D&D → Carducci

ARMENIA – D&D editore (adult) → Carducci

RAVEN – D&D Editore (adult) → Carducci

MONDADORI – D&D editore (kids) - Gruppo Mondadori → San Martino

PANINI COMICS – D&D editore (comics) PADIGLIONE PANINI → Ex Cavallerizza

HASBRO - HASBRO FAN → Santa Maria

L'evento videoludico toscano avrà ufficialmente inizio il 28 ottobre e si concluderà l'1 novembre. Sapevate che ci sarà anche una Zombie Walk di Dead Island a Lucca Comics & Games 2022?