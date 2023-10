Lucca Comics & Games 2023: Esport e gaming, Red Bull mette le ali!

Lucca Comics & Games è uno dei più importanti festival europei del fumetto, giochi, cinema e videogiochi e dall’1 al 5 novembre animerà il cuore della cittadina toscana. Red Bull sarà presente con numerose attività e sorprese che incarnano appieno lo spirito pop e nerd della fiera.

Tra le iniziative dal sapore internazionale, si svolgeranno le ultime battute delle selezioni italiane di Red Bull Campus Clutch, il torneo dedicato al celebre gioco sparatutto 5vs5 firmato Riot Games, che coinvolge studenti provenienti da ogni parte del mondo, pronto a fare ritorno per il terzo anno consecutivo da vero protagonista a Lucca.

Le squadre composte da studenti che hanno affrontato e superato le qualificazioni online, avranno modo di sfidarsi nella fase finale dal vivo, durante la fiera. In palio, per il team che dimostrerà la propria supremazia, la possibilità di staccare un biglietto per la finalissima mondiale del torneo universitario su Valorant, che quest’anno si terrà a Istanbul dal 19 al 24 novembre. Il PalaTagliate, situato a ridosso delle mura di Lucca, è la location designata per l’evento, che verrà condotto da due caster d’eccezione: Etrurian e Wolcat, che seguiranno insieme a tutti gli appassionati le avvincenti partite che si svolgeranno il venerdì 3 novembre dalle ore 15:00.

Un setup d’eccellenza permetterà ai giocatori di lanciarsi in una sfida all’ultimo headshot, grazie al supporto dei partner internazionali AOC, Intel e Backforce, che hanno fornito rispettivamente monitor AGON, PC Intel Nuc e sedie ergonomiche per il massimo delle prestazioni. Ad accendere il palcoscenico dell’arena lucchese, il team Fuoricorso guidato dal coach Tommaso “joYnt” si scontrerà con i Novo CC, accompagnati dal coach Simone "Felox". Per tutti coloro che non potranno seguire l’evento di persona, la finale sarà trasmessa in diretta sul canale Twitch di RedBullIT. Solo le migliori 50 squadre avranno l’opportunità di rappresentare il proprio paese, competere nella fase finale e volare verso Istanbul per partecipare al grande evento che decreterà chi sarà il campione universitario mondiale del Red Bull Campus Clutch edizione 2023!

Tra le varie attività che Red Bull porta al Lucca Comics & Games ci sarà anche la terza tappa di Red Bull Street Streamer, il progetto itinerante che vede protagonista lo streamer Moonryde e lo YouTuber Cane Secco che, parcheggiati sulle mura di Lucca, al Baluardo Santa Croce, vedranno alternarsi una serie di ospiti e attività senza precedenti, tutto come sempre col supporto del partner tecnico MSI che, con i suoi laptop equipaggiati con le tecnologie più avanzate - come processori Intel di 13° generazione e schede grafiche NVIDIA GeFGorce RTX Serie 40 - saranno in grado di garantire agli appassionati prestazioni di gioco elevate in qualsiasi situazione. Fraffrog, Baffogram, Simone Bianchi, joYnt, Billy Bella e Alex Ghost sono solo alcuni dei volti che saliranno sul van di Street Streamer per condividere il dietro le quinte della manifestazione più attesa dell’anno.

Inoltre, con la lotteria "Scratch and Win con MSI" i presenti in fiera potranno avere una chance di giocare in prima persona con Moonryde o di vincere tanti fantastici gadget. Per scoprire di più dell'innovativo progetto targato Red Bull e non perdere il meglio dei retroscena sugli eventi più pop d’Italia, sono disponibili online, sul canale Youtube di Cane Secco, il teaser trailer e la prima puntata della serie.

Le sorprese per gli amanti del gaming non finiscono qui! Nella zona Red Bull, infatti, sarà anche possibile vivere un’esperienza unica: si potrà infatti giocare su un pad gigante a Sonic Superstars, ultima release di SEGA uscita il 17 ottobre, e la vera sfida sarà farlo usando i piedi in collaborazione con il proprio gaming mate di fiducia!