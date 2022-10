Lucca Comics & Games festeggia i 25 anni di Fallout con una gara di cosplay ecosostenibili

Per celebrare i 25 anni di Fallout, Bethesda organizzerà un concorso ecosostenibile in collaborazione con gli organizzatori del Lucca Comics & Games 2022, il nuovo evento videoludico (ma non solo) che si terrà tra il 28 ottobre e l'1 novembre.

In vista della sempre più imminente apertura della kermesse toscana, Bethesda e CosplayItalia ci informano di essere impegnati nell'organizzazione di questo interessante concorso di cosplay all'insegna dell'ecosostenibilità.

Proprio come nel crafting che caratterizza la serie di Fallout, anche nell'evento per cosplayer approntato per il Lucca Comics & Games 2022 verrà dato ampio spazio alla cultura del riciclo grazie a costumi realizzati con materiali e tecniche ecosostenibili.

L'obbiettivo degli organizzatori dello spettacolo è quello di far rivivere ai cosplayer e agli spettatori le emozioni delle avventure vissute nel Commonwealth dagli appassionati della serie di Fallout. I cosplayer più 'green' pronti a indossare l'armatura e i panni del proprio sopravvisuto ideale possono iscriversi e ricevere tutte le informazioni all'indirizzo email che trovate in link. La sfilata e il contest si terranno a partire dalle ore 16:00 di domenica 30 ottobre presso la Chiesa San Francesco: sia i curatori di CosplayItalia che i rappresentanti di Bethesda presenzieranno allo show per scegliere il miglior cosplay in gara. Sapevate che a Lucca Comics & Games ci sarà anche una Zombie Walk di Dead Island 2?