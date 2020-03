Lucen annunciato per PC, il reveal trailer: un open world indie, tra avventura e divinità

Nel corso dell'ultimo appuntamento firmato dalla Casa di Kyoto sono state presentate diverse produzioni indie interessanti, spaziando dall'italiano Baldo a The Last Campfire, nuovo gioco dai creatori di No Man's Sky.

Un periodo dunque particolarmente interessante per la scena videoludica indipendente, che vede ora aggiungersi alle proprie fila Lucen, open-world atteso per ora in esclusiva su PC. Annunciato da Kristian Kebbe, il gioco è già protagonista di una scheda dedicata all'interno de vasto database di Steam. Grazie a quest'ultima, possiamo apprendere alcuni primi di dettagli.

L'open-world viene definito come "un'avventura verso l'ignoto", in cui il giocatore vestirà i panni del giovane Lucen. Il villaggio del ragazzo è stato avvolto dalle tenebre e i suoi abitanti sono caduti in un sonno profondo. Per portare loro soccorso, il protagonista cercherà nientemeno che l'aiuto di antiche e leggendarie divinità. Portando con sé spada, arco e frecce, Lucen attraverserà un mondo colorato e suggestivo, in cui non mancheranno colossali avversari da sfidare.

Per coloro che desiderano dare un primo sguardo alle atmosfere proposte da Lucen, segnaliamo la presenza del trailer di annuncio direttamente in apertura a questa news. L'Indie è ancora privo di una data di uscita specifica, ma resta atteso su PC nel corso del 2021.