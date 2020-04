Lucen: Video Anteprima dell'action open world ispirato alle opere di Lovercraft

Annunciato per PC poche settimane fa, Lucen ci è sembrato fin da subito un progetto indipendente molto interessante. Frutto delle fatiche di un unico sviluppatore, è un action adventure che tenta di unire l'immaginario di H.P. Lovecraft con un universo vibrante e luminoso.

In cabina di regia c'è l'australiano Kristian Kebbe, professionista che ha alle spalle una lunga carriera nel settore degli effetti visivi cinematografici: ha lavorato, tra gli altri, a film come Vi presento Christopher Robin, Spider-man: Far From Home, Aquaman e Capitan Marvel. Per Lucen, progetto che cova da oltre un decennio, si sta occupando di ogni aspetto creativo, ad eccezione della colonna sonora.

I giocatori saranno chiamati ad impersonare Lucen, un ragazzo miracolosamente sfuggito al dramma fiabesco che ha interessato il suo villaggio, avvolto da una coltre di tenebre che ha fatto piombare gli abitanti in un sonno profondo. Da quel momento comincia il suo viaggio alla ricerca delle Antiche Divinità del suo mondo, che assumerà i connotati di un action adventure in terza persona open world. Se il progetto vi ha incuriosito e volete saperne di più, allora dovete assolutamente guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia. Ulteriori approfondimenti potete inoltre trovarli nell'anteprima di Lucen curata dalla nostra Cristina Bona.