Lucifer, Iron Fist, The Expanse, Stranger Things, le Top news del weekend in Serie TV

Nonostante la sua serie sia stata cancellata dagià qualche anno fa, il personaggio diè talmente amato dai fan che persino lo showrunner divorrebbe includere un cameo del noto cacciatore di demoni nel proprio show.

Lucifer: Constantine farà un cameo?

Come accennato nell’introduzione, Joe Henderson ha deciso di riaccendere le speranze dei fan che già da tempo vorrebbero John Constantine (Matt Ryan) nella serie televisiva tratta dai fumetti DC/Vertigo. Secondo lo showrunner, ora che il personaggio è parte integrante dell’Arrowverse, sarà alquanto difficile una sua apparizione all’interno di Lucifer, ma non esclude che questo non possa capitare già in una futura stagione dello show.

Iron Fist e la new entry Alice Eve

Le riprese della seconda stagione di Iron Fist sono attualmente in corso, di conseguenza sono emerse in rete le prime foto rubate dal set, le quali ci permettono di dare una prima occhiata al personaggio intepretato da Alice Eve - attrice nota per il ruolo di Carol Marcus in Star Trek Into Darkness. Al momento non si hanno dettagli precisi sul suo personaggio, ma il produttore esecutivo Jeph Loeb, lo scorso dicembre, rivelò che l'interprete avrebbe dato un alone di mistero e pericolo al proprio personaggio, suggerendo che potrebbe rivelarsi una nuova antagonista.

Agents of S.H.I.E.L.D. festeggia il 100° episodio con tanti volti noti

Lo spettacolare episodio 100 di Agents of S.H.I.E.L.D. è ormai andato in onda, ma quali storici personaggi del cast non hanno avuto una piccola parte dello staff? Mentre i fan sono stati felici di rivedere Brett Dalton, ci saremmo aspettato di ritrovare sul piccolo schermo almeno gli agenti Bobbi Morse e Lance Hunter, per non parlare poi dei molti personaggi interpretati da Patton Oswalt o del geniale Holden Radcliffe. Voi chi speravate di rivedere?

Stranger Things ha un ambiente sicuro o no per il personale?

Recentemente accusati di aver assunto un comportamento inappropriato con le donne presenti sul set di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno respinto ogni genere di accusa attraverso un comunicato. Sconvolti dalle notizie emerse nei giorni scorsi, i due autori hanno rinnovato il loro interesse verso la creazione di un ambiente sicuro e collaborativo per tutto il personale coinvolto nella produzione dello show.

The Expanse vede la Terra in grave pericolo

Il network americano Syfy ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di The Expanse, space opera basata sull’omonima serie di libri best-seller. In seguito agli eventi della seconda stagione, il conflitto fra la Terra, Marte e l’Alleanza si è costantemente intensificato, ed il nostro pianeta corre oggi un grave pericolo.

Cobra Kai ci mostra un Daniel LaRusso pronto a combattere

Il nuovo teaser trarre Cobra Kai ci mostra un Daniel LaRusso intento ad allenarsi duramente, in previsione del nuovo scontro con Johnny Lawrence. Prodotto in esclusiva per YouTube Red, lo show promette infatti di rivisitare per la prima volta la storica rivalità fra Karate Kid e Johnny Lawrence.