Ludens nello spazio: spunta online l'immagine di un finto easter egg di Death Stranding

Approfittando della crescente attesa degli appassionati per l'uscita di Death Stranding, un buontempone ha deciso di pubblicare online l'immagine di un finto easter egg del kolossal di Hideo Kojima con protagonisti la mascotte Ludens e il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen.

Stando infatti a quanto ricostruito da VG247.com, l'immagine in questione sarebbe stata creata ad arte utilizzando l'interfaccia ingame di Death Stranding e delle finte scene di gioco ambientate, ebbene sì, tra i crateri della Luna!

Lo scatto del finto easter egg di Death Stranding ha fatto velocemente il giro della rete, fin quasi a diventare virale sui social e sui principali forum videoludici. Basta una rapida analisi dell'immagine, però, per rivelare l'origine dei singoli elementi che la compongono, dalla foto dell'ambientazione lunare (una delle prime accessibili attraverso una normale ricerca tramite qualsiasi browser) al modello poligonale impiegato per il personaggio di Ludens (con una posa innaturale dovuta alla rimozione della bandiera impugnata).

L'unica occasione che avremo per ammirare la mascotte di Kojima Productions, quindi, dovrebbe essere quella offertaci dal logo che precede la schermata iniziale del gioco, ma per risolvere definitivamente questo mistero e scoprire se l'astronauta Ludens sarà o meno presente in un easter egg non ancora svelato bisognerà attendere l'uscita di Death Stranding, prevista per domani, 8 novembre, in esclusiva console su PlayStation 4 e PS4 Pro.