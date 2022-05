LudoNarraCon 2022 al via: sconti, Demo e live speciali per tantissimi Indie

Come vi avevamo anticipato alcuni giorni fa, è giunto ora il momento di dare il benvenuto all'edizione 2022 del LudoNarraCon, fiera digitale interamente dedicata all'universo dei titoli Indie dal forte impatto narrativo.

Le pagine di Steam hanno infatti accolto l'avvio dell'evento, che si protrarrà per l'intero weekend, con conclusione prevista per la giornata di lunedì 9 maggio. Nell'arco dell'intero fine settimana, i giocatori più curiosi avranno la possibilità di scoprire nuove produzioni indipendenti, grazie alla pubblicazione di una ricca selezione di Demo gratuite. Nello specifico, lo ricordiamo, lo store di casa Valve potrà contare su ben 40 giochi Indie presenti al LudoNarraCon 2022.

Oltre alla pubblicazione di diverse Demo, l'evento digitale organizzato dal publisher Fellow Traveller potrà contare su di un costante flusso di panel e sessioni di approfondimento in compagnia di molti sviluppatori indipendenti. Immancabili poi ricchi sconti tematici, con una ricca selezione di Indie proposti a prezzo ridotto. Di seguito, vi segnaliamo il link per raggiungere la pagina Steam dedicata all'edizione 2022 del LudoNarraCon:

Anche quest'anno, il LudoNarraCon rappresenta un'occasione decisamente interessante per scoprire, in arrivo a breve o che potrebbero essere sfuggite al grande pubblico nel corso dell'ultimo anno.