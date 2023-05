LudoNarracon 2023 al via: tantissimi sconti e demo gratis sui migliori giochi narrativi

Torna anche quest'anno lo speciale appuntamento con il LudoNarracon, evento di Steam dedicato ai migliori videogiochi di carattere narrativo usciti negli ultimi anni e in arrivo nei prossimi mesi.

Come da tradizione, l'evento digitale porta con sé una ricca rassegna di promozioni su giochi per PC e Steam Deck. Nella line-up 2023 spiccano titoli di assoluto pregio, dall'acclamato Immortality (qui la nostra recensione di Immortality) a The Case of the Golden Idol. Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti attivi nel corso del Ludonarracon 2023:

Immortality : proposto a 14,62 euro, scontato del 25%;

: proposto a 14,62 euro, scontato del 25%; The Case of the Golden Idol : proposto a 14,39 euro, scontato del 20%;

: proposto a 14,39 euro, scontato del 20%; Genesis Noir : proposto a 4,43 euro, scontato del 70%;

: proposto a 4,43 euro, scontato del 70%; Norco : proposto a 7,49 euro, scontato del 50%;

: proposto a 7,49 euro, scontato del 50%; No Longer Home : proposto a 5,91 euro, scontato del 60%;

: proposto a 5,91 euro, scontato del 60%; Citizen Sleeper : proposto a 13,06 euro, scontato del 33%;

: proposto a 13,06 euro, scontato del 33%; Roadwarden : proposto a 7,69 euro, scontato del 30%;

: proposto a 7,69 euro, scontato del 30%; The Pale Beyond : proposto a 17,55 euro, scontato del 10%;

: proposto a 17,55 euro, scontato del 10%; Beacon Pines : proposto a 13,65 euro, scontato del 30%;

: proposto a 13,65 euro, scontato del 30%; Red Tape : proposto a 3,94 euro, scontato del 33%;

: proposto a 3,94 euro, scontato del 33%; Hardspace: Shipbreaker: proposto a 20,99 euro, scontato del 40%;

Per l'intera durata dell'evento, è inoltre possibile scaricare e testare molteplici Demo gratuite. Oltre alla possibilità di provare gratis The Invincible, avventura sci-fi in Unreal Engine 5, anche le seguenti produzioni prendono parte all'iniziativa:

Ghostpia: Season One ;

; Paper Ghost Stories: Third Eye Open ;

; I Did Not Buy This Ticket ;

; Underground Blossom ;

; Harmony: The Fall of Reverie ;

; Mask of the Rose ;

; Kitsune: The Journey of Adashino ;

; Cryptmaster ;

; Stray Gods: The Roleplaying Musical ;

; Coffee Talk, Episode 2: Hibiscus & Butterfly;

In chiusura, segnaliamo che il LudoNarracon 2023 resterà attivo sulle pagine di Steam solamente per pochi giorni, con la conclusione dell'evento digitale prevista per lunedì 8 maggio.