Ludwig Ahgren: Subathon da record, quanto ha guadagnato lo streamer?

Forse non tutti conosceranno lo streamer Ludwig Ahgren. Ebbene, il ragazzo è finito sotto i riflettori dopo una “subathon” durata praticamente un mese intero e oltre 700 ore di diretta ininterrotta.

Il suo successo è stato talmente imponente da oscurare persino il numero di iscritti al canale di Ninja, il quale ovviamente ha fatto sentire la propria voce in proposito.

I numeri fatti registrare da Ahgren sono da record: anzitutto ha battuto il numero di iscritti più alto di tutti i tempi. Questo ha comportato non solo ingenti guadagni ma anche qualche spesa “necessaria” o volontaria (come ad esempio il pagamento di mod per la chat, alcune donazioni e la fetta che va nelle casse di Twitch oltre appunto alle tasse, che in California sono piuttosto alte.

Comunque, tre utenti baddog86, smartax1111, itzdanbarz e ogsheeper hanno cercato di capire quanto il ragazzo possa avere guadagnato dalla maratona di streaming. I tre hanno stimato che, senza considerare le detrazioni e le spese (quindi un lordo pulito), lo streamer in trenta giorni avrebbe guadagnato circa 1.6 milioni di Dollari.

Purtroppo non hanno potuto includere le attivazioni degli sponsor - visto che sono frutto di accordi privati tra le parti - ma hanno potuto basarsi solamente su interazioni visibili come abbonamenti, bit e così via.

Come sappiamo, ogni abbonamento, su Twitch, costa almeno 4.99 Dollari e può arrivare sino a 24.99 Dollari. Da quel milione e seicentomila, va detratta la fetta spettante a Twitch (pare sui 700.000 Dollari), oltre ai quasi 400.000 Dollari dati in beneficenza, al pagamento dei mod e allo stipendio elargito all’amico Slime (sembra 10.000 Dollari), che lo ha aiutato nello stream.

Il ragazzo comunque sembra avere sviluppato un certo acume tattico per gli affari, visto che nonostante nelle sue tasche non siano andati tutti quei quasi due milioni di Dollari (anzi, addirittura “solo” 200.000 Dollari), ha dichiarato: "Qualunque cosa possa guadagnare è molto meno preziosa dell'aumento del pubblico e dei follower".