Lugia e Ho-Oh protagonisti delle Ricerche sul Campo di Pokemon GO a gennaio

Il mese di gennaio si apre con una interessante novità relativa a Pokemon GO: gli Uccelli Leggendari Lugia e Ho-Oh sono i protagonisti delle Missioni di Ricerca sul Campo del primo mese del 2019 e sono ora disponibili per tutti!

"Il nuovo anno equivale a nuovi compiti di ricerca e nuove scoperte straordinarie! Allenatori, ora avrete l'opportunità di incontrare Lugia, Ho-Oh e altri Pokémon Leggenda durante una scoperta straordinaria. Buona fortuna!"

Fino ad oggi i due Pokemon Leggendari potevano essere ottenuti superando i Raid di Livello 5 solamente in determinati periodi mentre adesso Lugia e Ho-Oh sono protagonisti non solo delle Ricerche sul Campo di Gennaio ma anche dei Raid Speciali del Weekend. Per ottenere le due creature, come di consueto, sarà necessario completare le sette missioni giornaliere per ricevere altrettanti timbri, al termine della missione riceverete come ricompensa i due Uccelli Leggendari in versione standard oppure Shiny/Cromatica, mentre tra le altre ricompense figurano anche i tre Cani Leggendari.

Ricordiamo che nella giornata di ieri è stato lanciato anche il nuovo evento Maratuova di Pokemon GO che permetterà di ottenere ricompense migliori da alcune tipologie di uova. Infine segnaliamo che Totodile sarà il protagonista del primo Community Day del 2019 in programma il 12 gennaio.