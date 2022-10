Luigi comparirà in Super Mario Bros Il Film oppure no?

Il trailer del film di Super Mario Bros sembra aver conquistato il pubblico, se avete guardato attentamente il video avrete sicuramente notato una importante apparizione nei secondi finali del trailer. Ci riferiamo proprio a lui...

A lui.... A Luigi, il fratello di Mario comparirà ovviamente nel film, del resto il titolo della pellicola non lascia spazio a dubbi (Super Mario Bros Il Film) facendo intuire sin da subito come la pellicola sia incentrata sui fratelli Mario (lo sapevate? Mario e Luigi sono fratelli e non cugini) e dunque la mascotte Nintendo sarà affiancata dal fratello in questa nuova avventura.

Il trailer mostra Luigi in uno scenario piuttosto "dark" che sembra in parte ispirarsi anche a Luigi's Mansion e non mancano alcuni riferimenti alla serie che i giocatori più attenti avranno certamente notato. Chi sono i doppiatori italiani di Super Mario Bros Il Film? Al momento il cast non è ancora stato definito per quanto riguarda il doppiaggio italiano, negli USA intanto infiammano le polemiche per la voce di Chris Pratt in Super Mario Bros Il Film, da molti ritenuta non particolarmente calzante al personaggio.

Il film di Super Mario Bros uscirà nel corso del 2023 solo al cinema, la data di uscita non è ancora stata annunciata.