Luigi's Mansion 2 e la fonte d'ispirazione che non ti aspetti: Mr. Bean!

E' ancora molto distante l'uscita di Luigi's Mansion 2 HD attesa per l'estate 2024, ma il ritorno in scena dell'apprezzato secondo episodio della serie con protagonista Luigi è l'occasione per riscoprire fatti e curiosità inediti, compresa una fonte d'ispirazione del tutto inaspettata.

Grazie al nuovo approfondimento video del noto canale Youtube Did You Know Gaming veniamo a sapere che, per lo sviluppo dell'originale Luigi's Mansion 2 pubblicato su 3DS nel 2013, i ragazzi di Next Level Games presero forte spunto da Mr. Bean, una delle più celebri sitcom britanniche con protagonista Rowan Atkinson e andata in onda tra il 1990 e il 1995. Gli sviluppatori passarono in rassegna tutti gli episodi della serie per trarre idee originali sul taglio umoristico da dare a Luigi's Mansion 2: gli stessi comportamenti di Luigi durante il gioco si rifanno molto alla caratterizzazione di Mr. Bean, ritrovandosi a divenire un eroe per puro caso e senza rendersi effettivamente conto delle sue azioni, un po' come lo stesso personaggio di Atkinson.

In generale Next Level Games provò a sperimentare molto con il secondo capitolo durante le prime fasi di sviluppo: inizialmente lo studio canadese voleva allontanarsi dallo stile dell'originale Luigi's Mansion e dare vita a un hack 'n slash con visuale dall'alto in stile Gauntlet, e in un altro momento si sperimentò anche un approccio investigativo al gameplay. Tuttavia Shigeru Miyamoto avrebbe consigliato agli autori di restare fedeli alla formula del predecessore, puntando però su una suddivisione a capitoli dell'avventura. Il resto, come si dice, è storia.

L'annuncio di Luigi's Mansion 2 HD risale al Nintendo Direct di giugno 2023, con Nintendo che si sta prendendo tutto il tempo necessario per adattare al meglio l'opera 3DS su Nintendo Switch: sarà molto interessante scoprire come verrà plasmata questa riedizione.