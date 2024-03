Luigi's Mansion 2 HD, arriva su Amazon il preordine dell'edizione fisica

Luigi's Mansion 2 HD è la versione rimasterizzata del secondo capitolo della serie principale "Luigi's Mansion", uscito originariamente per console portatile Nintendo 3DS nel 2013, in America con il titolo "Luigi's Mansion: Dark Moon", nel territorio europeo con il nome "Luigi's Mansion 2".

Luigi's Mansion 2 HD è preordinabile in edizione fisica su Amazon

La nuova edizione del famoso gioco con protagonista Luigi, è preordinabile in versione fisica su Amazon Italia al prezzo di 59,99 euro con data di uscita prevista per il 27 giugno di quest'anno, clicca qui per preordinare il gioco su Amazon al prezzo minimo garantito.

Questa nuova versione del gioco è stata annunciata durante il Nintendo Direct pubblicato a giugno del 2023. Il titolo avrà una grafica completamente rimodernizzata e molto simile al terzo capitolo del gioco uscito in esclusiva per Nintendo Switch il 31 ottobre del 2019.

Questa avventura di Luigi ci porterà nella spettrale Cupavalle dove la misteriosa Luna scura è andata in mille pezzi. Cupavalle è invasa da tantissimi fantasmi impazziti e sarà il nostro obbiettivo riportare la tranquillità e scoprire il motivo della scomparsa della Luna, aiutati dall'impavido professor Strambic, un esperto di fenomeni paranormali.



