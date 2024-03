Luigi's Mansion 2 HD, la caccia ai fantasmi sta arrivando: il gioco è preordinabile da ora

Giugno 2023 è terminato in modo del tutto inaspettato: Nintendo ha fatto ufficialmente ripartire la caccia ai fantasmi con Luigi's Mansion 2 HD, prossimo al debutto su Nintendo Switch. La console ibrida della Grande N è quindi pronta ad accogliere una vecchia esclusiva di punta della line-up 3DS in una nuova veste grafica. Siete pronti all'azione?

Come ufficializzato da Miyamoto in persona nell'arco degli ultimi giorni (più nello specifico durante la celebrazione del Mar10 Day), Luigi's Mansion 2HD ha una data d'uscita, insieme al prossimo Paper Mario. Si tratta di una notizia alquanto importante per i fan Nintendo intenzionati a recuperare la seconda iterazione delle avventure di Luigi, la quale farà compagnia a molti nell'arco dell'estate di quest'anno. La caccia ai fantasmi in Luigi's Mansion 2 HD comincerà tra poco.

Come confermato attraverso le pagine X di Nintendo of Europe, la compagnia ha ribadito che Luigi's Mansion 2 HD uscirà a fine giugno e sono stati aperti i pre-order del titolo. Mancano ancora alcuni mesi al suo debutto, ma Luigi è pronto a prendere parte ad una nuova missione. Dalle pagine del Nintendo eShop, inoltre, arrivano i primi dettagli sul prezzo: Luigi's Mansion 2 HD sarà acquistabile al costo di 59,99 euro. Siete pronti a rivivere divertenti esperienze in compagnia del fratello di Super Mario?

