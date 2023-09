Luigi's Mansion 2 HD torna in azione: la spettrale avventura attesa per l'estate 2024

Dopo aver assistito all'annuncio di Luigi's Mansion 2 Remaster al Nintendo Direct di giugno 2023, la seconda avventura in solitaria di Luigi torna a mostrarsi nel corso del nuovo livestream Nintendo di settembre 2023, con alcune novità in merito al suo esordio sul mercato.

L'ultimo Nintendo Direct ha confermato che Luigi's Mansion 2 HD sbarcherà su Nintendo Switch nel corso dell'estate 2024: non c'è per adesso una data più precisa sul suo esordio, distante poco meno di un anno ancora. A parte la finestra di lancio, il nuovo trailer ci ha dato un assaggio più concreto del lavoro di rimasterizzazione che la Grande N sta attuando nei confronti di Luigi's Mansion 2, pubblicato originariamente su Nintendo 3DS nel lontano 2013.

Luigi's Mansion 2 HD si presenta con una grafica in alta definizione adattata alle capacità della console ibrida Nintendo, mentre in termini di contenuti e giocabilità l'opera dovrebbe presentarsi fedele al titolo originale per 3DS, con cinque diversi palazzi da esplorare, pieni di fantasmi da catturare e ben variegati in termini di scenari, trappole ed enigmi da affrontare. Luigi's Mansion 2 HD è inoltre la prima riedizione per il gioco del 2013, che non era finora stato riproposto da Nintendo su altre piattaforme al di fuori del 3DS.

Sempre a proposito di riedizioni, durante il Nintendo Direct è stato anche annunciato Mario vs Donkey Kong Remake, in arrivo il prossimo 16 febbraio.