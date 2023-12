Luigi's Mansion 2 HD si fa più vicino: l'esclusiva Switch è stata valutata dall'ESRB

Tra le novità del Nintendo Direct di giugno 2023, la ripartenza della caccia ai fantasmi su Nintendo Switch con Luigi's Mansion 2 HD è stata senza alcun dubbio una delle principali sorprese dell'evento di metà anno. Nintendo Switch ha in serbo diverse esclusive per il 2024, tra cui il ritorno di Luigi in grande stile.

Proprio nelle scorse ore si è parlato parecchio di Luigi's Mansion 2 e la fonte d'ispirazione che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma gli ultimi giorni sono stati caratterizzati anche da qualche evento passato un po' in sordina e che riguarda proprio il secondo capitolo di questa IP: Luigi's Mansion 2 HD è stato valutato dall'ESRB. Si tratta di una pratica alquanto comune nell'industria dei videogiochi, che nel caso delle disavventure di Luigi è arrivata con largo anticipo rispetto al day one previsto per il progetto Nintendo.

Come di consueto, l'ente ha associato una descrizione del prodotto alla valutazione dello stesso: in riferimento a Luigi's Mansion 2 HD, l'ESRB dichiara che "è un gioco d'avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di Luigi mentre recupera misteriosi artefatti. I giocatori cercano nelle case infestate usando una torcia e un aspirapolvere per aspirare gli oggetti e catturare i fantasmi. Alcuni fantasmi possono colpire Luigi, facendolo gridare, sbattere le palpebre e cadere a terra". Luigi's Mansion 2 HD è ancora previsto per l'estate 2024, ma non è da escludere che la valutazione dell'ESRB possa essere il preludio ad un ritorno del titolo sotto la luce dei riflettori di un prossimo Direct.