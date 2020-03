Luigi's Mansion 3 si aggiorna, arriva la prima parte del Pacchetto Multiplayer

Nintendo ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Luigi's Mansion 3: questo update porta il gioco alla versione 1.3.0 e aggiunge il supporto per il DLC Pacchetto Multiplayer Parte 1, ora disponibile per il download dal Nintendo eShop.

La prima parte del Multiplayer Pack include tre costumi per la modalità Torre del Caos e tre nuovi minigiochi in Giochi Paranormali, la seconda parte del DLC includerà invece "tre nuovi speciali costumi che Luigi potrà indossare in Torre del caos, su piani e con fantasmi a tema e tre nuovi minigiochi in Giochi paranormali." Il pacchetto può essere acquistato ora al prezzo di 9.99 euro, costo che include i contenuti della Parte 1 e Parte 2.

Luigi's Mansion 3 è stato pubblicato lo scorso autunno su Nintendo Switch ottenendo un buon successo di pubblico e critica e toccando rapidamente quota quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo, dato aggiornato al 31 dicembre 2019. Gli sviluppatori hanno promesso nuovi contenuti in arrivo nel 2020, tra cui appunto il Multiplayer Pack, maggiori dettagli verranno rivelati nel corso dell'anno.