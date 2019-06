Luigi's Mansion 3 analizzato da Digital Foundry insieme ad altri giochi Switch in arrivo

Digital Foundry ha avuto modo di provare con mano alcuni giochi della lineup Nintendo Switch durante un recente evento stampa tenuto a Londra. Per l'occasione la testata ci propone l'analisi tecnica di Luigi's Mansion 3 e Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero.

Per quanto riguarda il terzo episodio di Luigi's Mansion, i tecnici di DF hanno lodato la qualità visiva del gioco, capace di girare a 1080p e 30 fps in modalità Dock con qualche sporadico rallentamento. In generale, il comparto tecnico viene definito buono per gli standard di Nintendo Switch.

Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero gira invece con risoluzione dinamica fino a 1080p ed un framerate ancorato a 30 fps, con qualche rallentamento in multiplayer. Spazio anche per le analisi di Mario e Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e New Super Lucky's Tale, entrambi girano ad una risoluzione non meglio specificata ma inferiore a 1080p e 30 fps al secondo.

In linea generale, Digital Foundry si dichiara soddisfatta del comparto tecnico di questa nuova ondata di giochi per Nintendo Switch, segno evidente di come gli sviluppatori abbiano nel tempo preso coscienza dei limiti e delle potenzialità della console ibrida della casa di Kyoto.