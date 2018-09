Luigi's Mansion 3 annunciato per Switch, in arrivo nel 2019

In occasione del nuovo Nintendo Direct ospitato in questi minuti, la casa di Kyoto ha confermato di essere al lavoro su Luigi's Mansion 3 per Switch, il nuovo capitolo delle avventure spettrali di Luigi. Il gioco arriverà sulla console ibrida nel 2019.

Luigi's Mansion 3 è stato annunciato con un breve trailer di presentazione che potete vedere in cima alla notizia. Al momento non è stato svelato nessun dettaglio sul gioco, a parte il fatto che uscirà nel corso del 2019 su Nintendo Switch.

La grande N tornerà a parlare del titolo nei prossimi mesi: nel frattempo possiamo dare un'occhiata al trailer, dove possiamo apprezzare alcuni spezzoni di gameplay. A giudicare dal filmato, il gioco si manterrà molto fedele alle meccaniche e alle atmosfere tipiche della serie, per la felicità di tutti i fan. Siete contenti di questo annuncio?