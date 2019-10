Luigi's Mansion 3, aspettando Halloween: un nuovo artwork da Nintendo!

Luigi's Mansion 3 è prossimo alla pubblicazione, che i vertici di casa Nintendo hanno scelto di far coincidere con il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween!

A partire dal prossimo giovedì, i giocatori potranno dunque immergersi in una nuova avventura su Nintendo Switch, con l'obiettivo di aiutare Luigi a farsi strada in albergo alquanto misterioso, infestato da una miriade di fantasmi. Per celebrare l'avvicinarsi dell'esordio del terzo capitolo della serie di Luigi's Mansion, il team di Nintendo Japan ha pubblicato un artwork interamente dedicato proprio al fratello di Mario. Pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della Casa di Kyoto, l'immagine è disponibile direttamente in calce a questa news. Come prevedibile, al suo interno possiamo osservare un Luigi circondato da fluttuanti fantasmi, che non esitano a prendersi gioco del protagonista di Luigi's Mansion 3! Siete pronti ad assisterlo nel suo viaggio per salvare Mario, Peach e tutti i loro amici?



Il nuovo trailer di Luigi's Mansion 3 offre ai giocatori un'utile panoramica su tutti i contenuti che andranno a comporre l'offerta videoludica di questa nuova produzione per Nintendo Switch. Per tutti i dettagli sul titolo, in attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye è disponibile un nuovo provato di Luigi's Mansion 3, a cura del nostro Francesco Fossetti.