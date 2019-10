Da Luigi's Mansion 3 a Blair Witch: i migliori giochi horror di Halloween 2019 in un video

Cinque videogiochi horror da giocare durante la serata più spaventosa dell'anno: da Forbidden Siren a Blair Witch (l'avete letta la nostra recensione di Blair Witch?), passando per Luigi's Mansion 3, una serie di esperienze che vi faranno tremare di paura!

Si sa, Halloween è una notte da incubo ed è una tradizione che è ormai entrata a tutti gli effetti a far parte anche della nostra cultura. In occasione della vigilia di Ognissanti, sempre più gente, soprattutto tra chi è troppo cresciuto per andarsene in giro a fare dolcetto o scherzetto, decide di festeggiare l'evento organizzando maratone, magari di film horror, o di serie TV, che sempre più spesso dedicano episodi speciali alla festività.

Ma non dimentichiamoci dei videogiochi, che poi sono la cosa che ci interessa di più. Perché non approfittare della giusta atmosfera data da questa particolare serata, per iniziare un gioco horror? E se pure non foste proprio dei temerari, non temete: ci sono alternative anche per voi. Una delle quali, come dicevamo prima, celebra il day one proprio oggi. Parliamo di Luigi's Mansion 3, un gioco che si è rivelato davvero molto divertente (leggete la nostra recensione di Luigi's Mansion 3 per approfondire).

Insomma, nessuno si senta escluso: la notte di Halloween è per tutti, e se siete amanti dei videogiochi, grazie ai nostri consigli avete anche più di un'idea su come trascorrerla.