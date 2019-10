Luigi's Mansion 3: a caccia di spiritelli in due ore di gameplay su Nintendo Switch

Nel corso dell'ultima edizione del Lucca Comics & Games, Alessandro Bruni e Francesco Fossetti hanno indossato il Poltergust G-00 per giocare in diretta con Luigi's Mansion 3, la nuova esclusiva Nintendo Switch appena approdata sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Grazie a questa lunga video dimostrazione, la redazione di Everyeye.it ha esplorato l'Hotel Miramostri per mostrare al pubblico della kermesse videoludica di Lucca quanto di buono ci sia nell'ultima perla fantasmagorica su Switch firmata da Next Level Games.

Quasi a voler tenere fede ai 18 anni trascorsi dal lancio su GameCube del capitolo originario, Luigi's Mansion 3 dimostra una maturità incredibile, e questo non solo grazie a un'offerta contenutistica enorme ma anche, e soprattutto, agli infiniti tocchi di classe ravvisabili nella progressione dell'avventura, nella costruzione degli scenari e nella ricchezza di situazioni che coinvolgono gli utenti.

Il team al seguito di Kensuke Tanabe, insomma, è riuscito a sfornare un vero e proprio capolavoro che tiene alta la bandiera di questa serie e permette a Luigi di non sfigurare al cospetto delle epopee platform incentrate sul celebre fratello Mario. Oltre al video di due ore che trovate in cima alla notizia, per un ulteriore approfondimento sulla nuova gemma in esclusiva su Nintendo Switch vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Luigi's Mansion 3 realizzata da Francesco Fossetti.