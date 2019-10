Luigi's Mansion 3: la prima ora della campagna ed il frame test in due nuovi video

Ormai è chiaro che il gioco che allieterà l'Halloween di moltissimi possessori di Nintendo Switch sarà Luigi's Mansion 3. L'ultima incarnazione della celebre saga del fratello fifone di Mario sta infatti per approdare sulla console ibrida della Grande N e sembra avere tutte le carte in regola per sfondare.

Come potrete leggere dalla nostra recensione di Luigi's Mansion 3 infatti (o se volete qui la trovate anche in versione video), il gioco è divertente e coinvolgente, e la vacanza da sogno di Luigi e i suoi amici Mario, Toad e Peach, per loro si sarà anche trasformata in un incubo, ma per i giocatori le risate sono assicurate.

Se ancora foste indecisi sul dare o meno una chance al baffuto eroe nelle insolite vesti di acchiappafantasmi, vi segnaliamo la presenza di due nuovi interessanti video che potete trovare all'interno della nostra news. Il primo vi mostra un'ora intera di gameplay presa dalla campagna di Luigi's Mansion 3, mentre il secondo vi può far dare un'idea sulla fluidità del gioco, visto che si tratta di un framerate test.

Vi ricordiamo inoltre che sarà possibile giocare a Luigi's Mansion 3 in co-op, grazie all'introduzione del personaggio di Gommiluigi (Gooigi in inglese), che sarà controllabile da un amico.

Che ne pensate? Cosa vi attendete da Luigi's Mansion 3?