Luigi's Mansion 3 conterrà dei DLC a pagamento legati al multiplayer

La pagina ufficiale di Luigi's Mansion 3 ha fatto la sua apparizione sull'eShop, concedendoci l'opportunità di apprendere qualche dettaglio in più sulla nuova avventura in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il 31 ottobre 2019.

Stando a quanto riportato dalla pagina, il promettente titolo Nintendo conterrà dei DLC a pagamento, legati in particolar modo alle modalità multiplayer ScareScraper e Scream Park (Giochi Paranormali). Tuttavia, al momento non sono emersi ulteriori dettagli sull'entità di questi contenuti aggiuntivi o sulla loro data di lancio. Ricordiamo che la modalità ScareScraper vedrà quattro giocatori collaborare al fine di ripulire dagli spettri le varie stanze dell'hotel infestato entro un tempo limite; la modalità Scream Park, rivelata durante l'ultimo Nintendo Direct, accoglierà invece squadre da 8 partecipanti intenti nello sbarazzarsi dei fantasmi e nel raccogliere il maggiore quantitativo di monete possibile. Non ci resta dunque che attendere che sia Nintendo stessa ad offrire maggiori dettagli sui contenuti aggiuntivi a pagamento del titolo dedicato al baffuto fratello di Mario.

Ricordiamo ai lettori che Luigi's Mansion 3 sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 31 ottobre 2019. Vi raccomandiamo di consultare la nostra Anteprima del gioco per conoscere tutti i dettagli su una delle esclusive più promettenti in arrivo sulla console ibrida della grande N.