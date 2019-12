Luigi's Mansion 3 si espande con il Multiplayer Pack, in arrivo nel 2020

Nintendo ha annunciato l'espansione Multiplayer Pack per Luigi's Mansion 3, la quale verrà pubblicata in due parti nel corso del 2020. Il costo per entrambi i contenuti è fissato 9.99 dollari (probabilmente 9.99 euro in Europa), venduti esclusivamente in bundle e non singolarmente.

La prima parte (disponibile entro aprile 2020) includerà tre nuovi minigiochi per la modalità ScreamPark, tre nuovi costumi per Luigi e una nuova area per la modalità ScareScraper. La seconda parte (in uscita entro il 31 luglio 2020) aggiungerà altri tre minigiochi per Screampark, tre outfit per la modalità ScareScraper e un nuovo fantasma, inoltre tutti coloro che acquisteranno il Multiplayer Pack riceveranno un nuovo tipo di bagliore luminoso per Polterpup denominato Flashlight Type-P, utilizzabile nella campagna oppure in modalità ScareScraper.

Non ci sono al momento altri dettagli su questo contenuto e non è chiaro se il Multiplayer Pack sarà l'unico DLC in arrivo o se Nintendo sia al lavoro su altri pacchetti dedicati a Luigi's Mansion 3. Uscito lo scorso 31 ottobre (giusto in tempo per Halloween) la nuova avventura di Luigi ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica diventando uno dei giochi più venduti delle ultime settimane. Il supporto post lancio sarà quindi certamente gradito da tutti coloro che si sono fatti catturare da questa divertente avventura.