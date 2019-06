Luigi's Mansion 3: fantasmi a volontà nell'inedito gameplay dal Nintendo Treehouse!

La conclusione del Nintendo Direct ha segnato l'inaugurazione delle attività presso la postazione E3 del Nintendo Treehouse, presso la quale è stato possibile approfondire le meccaniche di gameplay di alcuni dei titoli Nintendo Switch più attesi.

Tra questi, nemmeno a dirlo, troviamo Luigi's Mansion 3, terzo capitolo della saga che vede protagonista il fratello di Mario. La Casa di Kyoto ha infatti approfittato di questa interessante vetrina per mostrare al pubblico una ricca sessione di gameplay del gioco, della durata di circa una ventina di minuti. Protagoniste assolute le funzionalità del nostro fedele Strobobulbo, grazie al quale il povero Luigi potrà difendersi dalla marea di fantasmi che infestano il gioco. Il nuovo Poltergust G-0M è infatti ricco di funzionalità inedite, tra cui la possibilità di "sbatacchiare" i fantasmi per infliggere loro maggiore danno o catturarne più di uno alla volta! Il potente "colpo ventosa" ci permetterà invece di distruggere elementi dello scenario! Vi lasciamo dunque alla visione del gameplay di Luigi's Mansion 3, che potete trovare direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per segnalarvi che durante il primo appuntamento con il Nintendo Treehouse c'è stato modo di dare uno sguardo anche ad un ricco gameplay di Animal Crossing New Horizon ed al primo gameplay di The Legend of Zelda Link's Awakening.