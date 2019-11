Luigi's Mansion 3: grafica paragonabile a un film in CG per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi di Luigi's Mansion 3 per Switch, lodando il gioco Nintendo e paragonando il comparto grafico a quello di un moderno film in CG ad alto budget.

"Una delle migliori esclusive Switch dal punto di vista estetico, Luigi's Mansion 3 può contare su una grafica di alto impatto simile a quella di un moderno film in CG. Il gioco spinge molto su aspetti come la fisica, le ombre e le luci dinamiche riuscendo a migliorare notevolmente il comparto tecnico superando i risultati ottenuti da questo punto di vista dai primi due episodi usciti su GameCube e 3DS."

Pur non spingendo l'hardware di Switch al suo limite (ma questo non è mai stato l'obiettivo della produzione) Luigi's Mansion 3 riesce a mostrare i muscoli per quanto riguarda la qualità di luci e ombre dinamiche, presentando un comparto estetico di altissimo livello come confermato dai tecnici di DF.

Il gioco, uscito il 31 ottobre scorso (giusto in tempo per Halloween) ha riscosso un buon successo commerciale registrando il miglior lancio Switch del 2019 nel Regno Unito superando così i risultati ottenuti da The Legend of Zelda Link's Awakening, Super Mario Maker 2 e New Super Mario Bros U Deluxe in Inghilterra.