Luigi's Mansion 3 Guida: come accumulare e spendere le monete d'oro

Se volete giocare a Luigi's Mansion 3 nel migliore dei modi è bene accumulare quante più monete d'oro possibile, così da fare piazza pulita nel negozio di gioco.

Sebbene sia possibile individuare a schermo i principali oggetti fonte di denaro come banconote, lingotti d'oro e monete, esistono numerosi luoghi che nascondono altro oro e che, se individuati costantemente, vi permetteranno di avere a disposizione una gran quantità di denaro.

Oltre quindi a dare un'occhiata in giro per scoprire eventuali monete o lingotti nascosti sotto o sopra gli oggetti sparsi in giro per le aree di gioco, il consiglio che possiamo darvi è quello di aspirare qualsiasi oggetto con la pressione del grilletto destro. Che si tratti di divani, mucchi di spazzatura o suppellettili, qualsiasi cosa può nascondere ingenti quantità di denaro. Altro modo per accumulare facilmente monete d'oro è quello di accanirvi sui poveri ratti che vagano per l'hotel Miramostri con la luce stroboscopica di luigi (quella che si attiva con la pressione del tasto X). Eliminare i piccoli animali non vi farà ottenere moltissime monete, ma vista la quantità di topi che si aggirano per l'albergo si tratta di una fonte di denaro da non sottovalutare. Cercate inoltre di scrutare ogni angolo alla ricerca di forzieri, questi potrebbero non essere semplici da raggiungere ma alla loro apertura verrete inondati di monete.

Una volta messi da parte abbastanza soldi, recatevi al negozio del Dottor Elvin Gadd. Grazie agli oggetti in vendita del dottore potrete infatti semplificarvi la vita, dal momento che vende sia strumenti in grado di rilevare la posizione dei collezionabili che un consumabile che permette di ritornare immediatamente in vita in caso di game over.

