Luigi's Mansion 3 Guida: dove trovare tutte le 102 Gemme

L'Hotel Miramostri di Luigi's Mansion 3 è ricco di insidie e segreti. All'interno di ogni piano sono presenti 6 gemme nascoste da raccogliere, per un totale di 102 gemme. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarle tutte, mostrandovi le loro posizioni all'interno dei livelli.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per raccogliere e collezionare le 102 gemme nascoste di Luigi's Mansion 3.

Cosa sono le gemme di Luigi's Mansion 3 e come si raccolgono

Le gemme sono gli oggetti collezionabili di Luigi's Mansion 3, l'equivalente delle lune di Super Mario Odyssey. Ciascuno dei 17 piani dell'Hotel Miramostri contiene 6 gemme nascoste, per un totale di 102 gemme.

Per raccogliere basta trovarle e avvicinarsi ad esse. Più facile a dirsi che a farsi, visto che le gemme sono nascoste molto bene all'interno dei livelli, costringendo i giocatori a sfruttare tutti i mezzi a loro disposizione per scovarle. Di seguito mi mostriamo dove si trovano.

Le posizioni delle gemme di Luigi's Mansion 3

Come detto in precedenza, in ogni piano dell'Hotel Miramostri di Luigi's Mansion 3 sono presenti 6 gemme nascoste. Per trovarle dovrete esplorare ogni anfratto dei livelli, accedere a stanze bloccate, usare l'aspirapolvere di Luigi per scoprirle, guardare dentro i mobili, le auto, le lavatrici e così via. Insomma, dovrete sempre tenere gli occhi aperti ed esplorare meticolosamente tutti i livelli del gioco.

Per aiutarvi a trovare tutte le 102 gemme di Luigi's Mansion 3, abbiamo riportato un video che vi mostra come e dove raccoglierle tutte. Vi consigliamo di guardarlo man mano che progredite nei vari piani dell'Hotel Miramostri, tenendo traccia delle gemme che non avete ancora ottenuto.

Voi a che punto siete con la raccolta delle gemme? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Luigi's Mansion 3.