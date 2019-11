Luigi's Mansion 3 è il miglior lancio del 2019 per Switch nel Regno Unito

Luigi's Mansion 3 è uscito il 31 ottobre ed ha riscosso un notevole successo, tanto che nel Regno Unito è diventato il gioco per Switch venduto più rapidamente del 2019 superando The Legend of Zelda Link's Awakening e Super Mario Maker 2.

Per raggiungere questo risultato il gioco ha avuto 24 ore di vantaggio rispetto agli altri due giochi citati, usciti di venerdì anzichè di giovedì come accaduto nel caso di Luigi's Mansion 3. Le vendite della terza avventura di Luigi sono state più alte del 140% rispetto a quelle registrate da Luigi's Mansion 3 Dark Moon per Nintendo 3DS, uscito nel marzo 2013, i dati riportati non includono le vendite digitali.

Classifica UK 4 novembre 2019

Call of Duty:Modern Warfare Luigi's Mansion 3 FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe The Outer Worlds Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ring Fit Adventure Plants vs Zombies Battle for Neighborville Grand Theft Auto V Medievil

Luigi's Mansion 3 è stato il gioco più venduto della settimana nel Regno Unito superando Call of Duty Modern Warfare che resta però ancorato in seconda posizione, seppur con vendite in calo del 49% rispetto alla settimana di lancio. Tra le altre novità della settimana, Disney's Aladdin & The Lion King debutta al dodicesimo posto vendendo meglio su Switch (48%) rispetto a PS4 (38%) e Xbox One (14%).