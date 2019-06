Luigi's Mansion 3: la modalità multiplayer Torre del Caos si mostra in video!

Il Nintendo Direct dedicato all'E3 2019 è ormai finito, ma le attività della Casa di Kyoto preso la fiera non sono ancora terminate: dalla propria postazione, infatti, il Nintendo Treehouse continua ad offrire al pubblico ulteriori dettagli sui nuovi titoli in uscita sulla console ibrida.

Dopo aver mostrato un trailer di Luigi's Mansion 3 nel corso del Direct, la Casa di Kyoto ci offre un'interessante occasione per approfondire la modalità multiplayer del gioco. Denominata "Torre del Caos". Nell'ambito di questa particolare feature del titolo, i giocatori potranno cooperare per riuscire a superare indenni le aree infestate dai temibili fantasmi. Per scoprirne le meccaniche, non vi resta che guardare il video che trovate in apertura a questa news. La demo giocata al TreeHouse ha un durata di circa un quarto d'ora: vi auguriamo dunque una buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che Luigi's Mansion 3 è ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma che nel corso del Nintendo Direct è stato confermato il 2019 come finestra di uscita per l'attesa esclusiva. In attesa di maggiori informazioni, Everyeye vi aiuta ad ingannare l'attesa grazie ad un ricco provato di Luigi's Mansion 3, realizzato dal nostro Marco Mottura nel corso della sua spedizione all'E3 di Los Angeles.